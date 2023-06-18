سؤال برلمانى بشأن بيع حصص الدقيق المخصصة للمخابز فى السوق السوداء

تقدم النائب خالد أبونحول بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استمرار بيع حصص الدقيق اليومية التي تصرف للمخابز في السوق السوداء.

وقال النائب فى سؤاله، أصبحت المخابز تستغل حصص الدقيق اليومية التي تصرف لها في بيعها في السوق السوداء، وبعض المخابز لا تكتفي بهذا فتقوم بإعادة طحن الدقيق وتعبئته في أجولة الدقيق الفاخر.

واستكمل قائلًا: أصبحت المخابز الآن مخازن للدقيق المدعم، ولا تقدم خدمة للمواطن وتوفر له أبسط حقوقه وهو الخبز المدعم، وهذا يُعد إهدارًا للمال العام، بعدما أصبحت المخابز الآن مخازن للدقيق، وأصبحت مصر مستوردة للقمح.

ولفت النائب خالد أبونحول إلى أنه علينا المحافظة على المال العام، فالدقيق ورغيف العيش من السلع التي لا غنى عنها في أي دولة، وبالأخص في مصر، فيجب الحفاظ عليها واستخدام حصصها بشكل أكثر دقة واهتمام.

وتساءل النائب فى طلبه، حول ما هي خطة الوزارة في التعامل مع ذلك النوع من المشكلات، ومتى سيتم تشغيل المخابز المتوقفة والحاصلة على تراخيص، وما هي الكميات التي تستوردها مصر من القمح من الخارج، وما سبب هذا الاستيراد؟