الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الخميس المقبل.. "التصديري للحاصلات" يعقد ندوة إلكترونية عن سلسلة القيمة الزراعية

التصديري للحاصلات
التصديري للحاصلات

يقيم المجلس التصديري للحاصلات الزراعية  ندوة إلكترونية عن سلسلة القيمة الغذائية، وذلك  يوم الخميس 22 يونيو الجاري، من خلال تطبيق "ZOOM"، حيث سيتم التعرف على عدد من النقاط الهامة الخاصة بالزراعة بدون فاقد وعدد من الموضوعات الهامة الأخرى، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي من خلال مشروع الابتكار الزراعي "AIP".

وأوضح المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، في بيان له أن من أبرز النقاط التي سوف يتم مناقشتها خلال الندوة الإلكترونية مقدمة عن سلسلة القيمة الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة ما هي الزراعة بدون فاقد وكيفية تطبيقها، ومناقشة أيضاً عرض لأهم النماذج للزراعة بدون فاقد.

يأتي ذلك استمرارا لجلسة اسأل خبير، التي تم إطلاقها من جانب مشروع الابتكار الزراعي خلال الدورة الأولى من مهرجان النباتات الطبية والعطرية، والتى تمت إقامته بمحافظة الفيوم العام الماضي.

سيحاضر بالندوة دكتور وليد رمضان استشاري أول الإنتاجية والاستدامة، بمشروع الابتكار الزراعي المنفذ من قبل الوكالة الالمانية للتعاون الدولي نيابة عن الحكومة الألمانية.

المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الوكالة الألمانية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مشروع الإبتكارالزراعى

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