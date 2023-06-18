الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 4 في حادثي سير بالبحيرة

جثة
جثة

لقي مواطن مصرعه، وأُصيب 3 آخرين في حادثيّ سير بمركز وادي النطرون في البحيرة بالظهير الصحراوي للمحافظة، مما أسفر عن مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وتلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبيّن مصرع مواطن مجهول الهوية إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. 

وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون وكذلك نقل المصابين الى ذات المستشفى لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

 كما أصيب 3 مواطنين بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم إثر وقوع  حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق العلمين دائرة مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتقديم الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدًا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وادى النطرون محافظة البحيرة كسور وكدمات مديرية أمن البحيرة مجهول الهوية

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