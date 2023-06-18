الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشوب حريق فى مسجد بالقليوبية

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأحد، في السيطرة على حريق شب داخل مسجد أسفل مجمع عيادات طبية بمنطقة القلج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل مسجد بمجمع عيادات طبية بمنطقة القلج التابعة لمحافظة القليوبية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون ثمة خسائر بشرية سوى إصابة شخص بحالة اختناق.

تم نقله لمستشفى الخانكة لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

قوات الحماية المدنية مسجد حريق السيطرة منطقة القلج مجمع عيادات طبية

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