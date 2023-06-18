الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نائب بالشيوخ: المحليات لها دور رئيسى فى تعزيز الاقتصاد التنموى

عمرو هندي
عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن قانون المحليات من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير في الحوار الوطني، لما له من انعكاسات على أرض الواع، وسبق أن أجمع كل الحضور حال فتح باب المناقشة للقانون على أهمية سرعة خروج القانون للنور، مؤكدين أنه من التشريعات الحيوية التى سيكون لها دور كبير فى بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف هندي في بيانٍ صحفى له، أن قانون المحليات يتضمن أهمية مباشرة للدور الاقتصادي والتنموي للإدارة المحلية، خاصة أن القيادات المحلية على علم ودراية كاملة بمشاكل المواطنين وباحتياجاتهم، وبالتالي الأكثر قدرة على صنع السياسات والحلول لمواجهة هذه المشاكل وإشباع هذه الاحتياجات، متابعًا: "إضافة إلى دور القيادات المحلية في الكشف عن فرص الاستثمار المتاحة في كل وحدة محلية المعرفة القادة المحليين، بالموارد الاقتصادية والاجتماعية والبشرية الموجودة في المجتمع المحلي".

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن هذا يعني أن المحليات لها علاقة وطيدة بالاقتصاد التنموي الذي تطمح الدولة فى تعزيز قدراته، وسيكون للمحليات دور كبير في ترجمة الفرص الاستثمارية في شكل خطط ومشروعات التنمية، مع تشجيع المستثمرين والمواطنين على تنفيذ هذه الخطط والمشروعات، ومن هنا تأتى أهمية خروج قانون المحليات للنور.

وأكد النائب عمرو هندي أن "الدستور" تطرق إلى مسألة المحليات، حيث نص على الإدارة المحلية في 9 مواد مثلت تطورًا مهمًا في مجال الإدارة المحلية، وتمثيل جميع فئات المجتمع، والتأكيد على استقلالية الوحدات والمجالس المحلية وموازناتها، واعتبار الانتخاب الوسيلة الأفضل لاختيار أعضاء المجالس المحلية، مع تمكينها من مساءلة القيادات التنفيذية المحلية.

الاقتصادية والاجتماعية الجمهورية الجديدة القيادات المحلية المجتمع المحلى النائب عمرو هندي بناء الجمهورية الجديدة تشجيع المستثمرين تعزيز الاقتصاد

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