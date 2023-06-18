والدة طالب بمدرسة زهران حلوان الثانوية: "واجهت وفاة زوجى والثانوية العامة مع بعض"

ما بين وفاة زوجها والثانوية العامة واجهت سحر محمد، صاحبة الـ47، وحاصلة على بكالوريوس تجارة، العديد من الأزمات خلال عام.

وشاركت سحر، والدة الطالب أحمد محمود بالصف الثالث الثانوي بمدرسة زهران حلوان الثانوية بنين التابعة لإدارة المعصرة التعليمية، قصتها لـ"الدستور" ومعاناتها حيث توفي زوجها منذ ٥ أشهر، وقالت إن أبناءها كانوا بعيدين كل البعد عن أزمات والدهم المرضية في محاولة منها لخروجهم من ذلك.

وقالت إنه كان يعاني من الأمراض منذ أعوام كثيرة، وذلك ما جعلها قادرة على تحمل المسئولية وحدها، ولكن حين توفى حدثت حالة من التأثر وخاصة على ابنها الأخير الطالب بالصف الثالث كونه الولد الوحيد في الأسرة والذي اعتبر نفسه مسئولًا.

وتابعت أن وفاة والده تسببت في دخوله بحالة نفسية أثرت على مذاكرته، لكنها قررت أن تواجه الأمر بقوة وبدأت في مساعدة ابنها للخروج من تلك الحالة النفسية، وقالت: "كنت بتصل بصحابه يجوا ياخدوه ويخرجوه ولكن ظل تأثره بوفاة والده ملازمته حتى اللحظة دي".

وأضافت أن ابنها يتمنى الحصول على مجموع كبير لأن حلمه تحول منذ وفاة والده وذلك لأنه يسعى حاليًا للتقديم بكلية الشرطة مثل والده المتوفي مؤخرًا، وقالت: "شوفنا ليالي شتوية كلها حزن وعياط كنت بدخل عليه ألاقيه مغرق الكتب بدموعه، لكن كنت بفضل أقوله كده والدك زعلان عند ربنا لحد ما ربنا قدرني وبقا يشغل نفسه في الدروس والمذاكرة".