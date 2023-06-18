برلمانى يطالب بإطلاق استراتيجية تسويقية لتعظيم دور التعاونيات

أكد المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تفعيل دور التعاونيات في مصر، مؤكدا أن القطاع في حاجة شديدة إلى إعادة هيكلة وتنظيم لتفعيل دور الجمعيات التعاونية كما كان سابقا وتوسيع نشاطها بما يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن، مشيرا إلى أن الجمعيات التعاونية لعبت على مدار العقود السابقة دوراً مهماً في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية، وتلبية متطلبات المجتمع من السلع والخدمات، وتوفير احتياجات المستهلكين بما يتلاءم مع إمكاناتهم.

وقال «صبور» إن القطاع التعاوني في مصر تراجع دوره كثيراً، بسبب ما واجهه من مشكلات إدارية وتشريعية، بالإضافة إلى مشكلات تمويلية، وكذلك القيود التي واجهت التعاونيات في الاستيراد المباشر لمستلزمات الإنتاج والمدخلات، مؤكدا أن إحياء القطاع ضرورة لحماية محدودي الدخل من خلال تطوير الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير السلع والخدمات بالأسعار الملائمة وتنمية الصناعات الحرفية والثروة المائية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الجمعيات التعاونية في ملفات التعليم والإسكان والبناء وغيرها، يمكن أن يكون لها دور مهم في حال تفعيل دورها وحل ما تواجهه من إشكاليات، فالجمعية التعاونية تقدم المنفعة الاجتماعية والاقتصادية، والثقافية وغيرها، لافتا إلى أنه يوجد في مصر نحو 18 مليون عضو مشترك في نحو 12 ألف منظمة تعاونية بأنماطها المختلفة، فهو قطاع كبير يحتاج الاهتمام والتطوير.

وشدد "صبور" على ضرورة إصدار تشريع موحد يجمع كل التشريعات المتعلقة بالتعاونيات في قانون واحد، لأن التشريعات الحالية الخاصة بالتعاونيات عفى عليها الزمن وصدرت من عقود تتجاوز 40 و50 عاما وبالتالي هناك حاجة لتطوير تلك القوانين بما يتواكب مع العصر والتطورات الحديثة.

وطالب بتعزيز وتوسيع مصادر التمويل الخاصة بالتعاونيات بما يضمن الاستدامة والاستمرارية لنشاطها وخدماتها، والتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية، مع تشجيع دعم الأنشطة الاستثمارية للتعاونيات، والعمل على إعادة إحياء دورها، فيمكنها أداء دور تنموي وداعم للدولة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة حاليا بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.

وشدد أيضا على ضرورة تفعيل الرقابة المالية والإدارية على مجالس الإدارات الخاصة بالتعاونيات، وضرورة نشر الثقافة التعاونية والتوعية المجتمعية بأهمية التعاونيات في المجتمع، وكذلك الوعي بواجبات وحقوق التعاونيات والخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وطالب "صبور" بتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شهر أكتوبر 2022، بإصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي بما يشمل: التسويق التعاوني، ومستلزمات الإنتاج، والزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعي، والتجميعات الزراعية، الخ، وغيرها.

واقترح وضع استراتيجية تسويقية لتعظيم دور التعاونيات، فالقطاع التعاوني غير هادف للربح، وتعزيز دوره يدعم ويوسع المشاركة المجتمعية مع الدولة في المشروعات التنموية والإنتاجية.