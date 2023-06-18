الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز

مصر

هالة السعيد: تنفيذ 160 مشروعاً في 6 قطاعات بالقليوبية بتكلفة 2.5 مليار جنيه

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير "مُتابعة المواطن" في محافظة القليوبية، ويتضمن حصرًا للمشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل في القطاعات الرئيسية خلال العام المالي (2021/2022)، وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة.

وذكرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير يأتي في إطار متابعة تنفيذ "خطط المواطن" التي تصدرها الوزارة بشكل سنوي، وتم إدراجها على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددت على أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، والانتقال إلى "مُتابعة المواطن" لنشر الوعي بين المواطنين بالإنجازات التي تقوم بها الدولة، وبما يضمن المتابعة اللاحقة من المواطنين للمشروعات المنفذة، تفعيلًا لقانون التخطيط العام للدولة، وفي إطار الجهود المبذولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مشروعاً تنموياً خلال العام المالي (21/2022)، بمحافظة القليوبية في 6 قطاعات تشمل (التعليم، الصحة، النقل، الري، الإسكان، التنمية المحلية)، بتكلفة استثمارية كلية بلغت ٢.٥ مليار جنيه. 

وقال د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعا لتحسين الإنتاجية الزراعية، وتحسين نوعية المياه لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بالطريق البديل الحر، ومنطقة القلزم بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الثاني "القضاء على الجوع"، مشيراَ إلى أنه بالنسبة للهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه"،  تم الانتهاء من إنشاء مستشفى الخانكة المركزي، التي تضم عدد من الأقسام ومنها العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الأسنان.

واستعرض التقرير أهداف التنمية المستدامة الأممية ذات الصلة، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الرابع "التعليم الجيد"، أوضح أنه تم الانتهاء من 63 مشروعاً في قطاع التعليم قبل الجامعي، نتج عنها إنشاء وإحلال وتوسعة 973 فصل، وبالنسبة للهدف السادس "المياه النظيفة والنظافة الصحية"، تم الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا للصرف الصحي ومياه الشرب، وتوصيل الصرف الصحي ل 10 قرى، وإنشاء محطة رفع وخط طرد منطقة الساحل القبلي بالرملة. 

وأوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة"، تم الانتهاء من توريد وتركيب 1200 عامود إنارة بمشتملاتها، 35 ألف معدة إنارة، 3750 كشاف ليد، وفيما يتعلق بالهدف الحادي عشر "مدن ومجتمعات محلية مستدامة"، ذكر التقرير أنه تم الانتهاء من 31 مشروعاً لرصف وتطوير الطرق المحلية، نتج عنها رصف وتطوير طرق بطول 74 كم، الانتهاء من رصف طرق داخلية بأطوال 54 كم، إنشاء 2 كوبري مشاة و 3 أنفاق بكفر شبين وشبرا الخيمة، 2 كوبري على الترع والمصارف، فضلا عن إنشاء حوالي 4200 وحدة سكنية ضمن مشروعي الاسكان الاجتماعي وسكن مصر، 7 مشروعات ضمن برنامج الأمن والاطفاء والمرور، 11 مشروع ضمن برنامج تدعيم احتياجات الوحدات المحلية منها استكمال تطوير 8 مباني ادارية بالمراكز وتوريد 21 سيارة.

وبخصوص الهدف الثاني عشر "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان"، تم الانتهاء من تأهيل وتبطين ترع (الجنابية اليمني لبحر الخليلي، الحيزانية، ترعة شاكر، كشمير اليمني، البرشومية)، وفيما يتعلق بالهدف الثالث عشر العمل المناخي تم الانتهاء من 12 مشروعا ضمن برنامج تحسين البيئة، وبلغ أطوال الترع والمصارف التي تم تغطيتها على المجاري المائية 2.7كم، إلى جانب توريد 318 معدة نظافة قلابات، لوادر، سيارات كسح، صناديق قمامة. 

وبخصوص المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" القليوبية، أشار التقرير إلى أنه تم الانتهاء خلال العام (21/2022)، من تنفيذ 3 وحدات اجتماعية،  5 مجمعات خدمات زراعية، و7 وحدات صحية، و4 وحدات إسعاف، مستشفى مركزي، 2 محطة معالجة الصرف الصحي، محطة مياه الشرب، فضلاً عن توصيل شبكة الألياف الضوئية لنحو 11 قرية، والغاز الطبيعي لنحو 9 قرى.

وزارة التخطيط محافظة القليوبية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مشروعات

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