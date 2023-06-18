الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مساعد رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد مشروعات البنية التحتية والطرق بالعبور

العبور
العبور

استقبل المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة العبور، يرافقه المهندس حمدي عبدالقوي، نائب رئيس جهاز العبور، ومسئولو الإدارات بجهاز المدينة، المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن؛ لتفقد أعمال التطوير الجارية بأحياء مدينة العبور. 

واستهل المهندس أحمد عمران، جولة التفقدية، بأعمال التطوير الجارية بأحياء المدينة، ومن بينها تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية ب-ج، كما تفقد أيضًا أعمال تطوير الطريق البطيء الموازي لطريق بلبيس، ومتابعة أعمال الطبقة الأسفلتية لشارع اللواء علاءالدين عبداللطيف ليلة، حارة الخدمة الموازية لطريق بلبيس. 

كما تابع مساعد نائب رئيس الهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الجولة بتفقد أعمال إنشاء ممشى وتراك للدرجات بالجزيرة الوسطي بشارع الجلاء بدائري الحي الرابع. 

وأكد المهندس أحمد عمران، ضرورة الاهتمام بأعمال تطوير الطرق وعمل الصيانة اللازمة بكل أحياء المدينة لسهولة تنقل المواطنين كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة. 

وفي نفس السياق، تابع المهندس أحمد عمران، مشروع محطة محولات 5  وقد تصل التكلفة الإجمالية لمشروع نحو 450 مليون وتصل قدرة إجمالية 525 ميجا/فولت/أمبير على مساحة 6.5 فدان التي تخدم المنطقة الصناعية ب-ج بجهد22/66/220 ك فولت ليصبح إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة.

من ناحيةٍ أخرى، أكد المهندس أحمد رشاد، أن المشروع إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور، وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية أو السكنية ولتلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية، سواء للمصانع وتوسعاتها، أو المناطق السكنية المستجدة.

ويُعد المشروع إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور، وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية، أو السكنية بمدينة العبور والمدن المجاورة، مثل مشروعات العبور الجديدة، مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ2500 فدان، وكذلك مشروعات سكن مصر وقطع بيت الوطن والأكثر تميزًا.

 

المجتمعات العمرانية بالعبور جهاز المدينة البنية التحتية الطرق

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