"بذاكر 4 ساعات فى اليوم".. تفاصيل استعدادات طالب لامتحان اللغة العربية

انطلقت اليوم أول امتحانات الثانوية العامة المضافة للمجموع وهي مادة اللغة العربية، حيث يحاول الطلبة التركيز منذ البداية وحصد أفضل الدرجات من أجل الوصول لكليات القمة.

قال أحمد محمد، طالب بالثانوية العامة بإحدى لجان المرج القديمة، إنه حان وقت الجد بالتزامن مع امتحان اللغة العربية، والذي يعتبر أول المواد المضافة للمجموع.

"بذاكر من تلات لأربع ساعات في اليوم".. أكد أحمد أن روتين يومه خلال امتحانات الثانوية العامة يتمثل في المذاكرة لمدة لا تقل عن أربع ساعات يوميًا، مضيفًا أن الراحة والنوم من الأمور التي تساعده على التركيز.

وأشار محمد، إلى أن تخصيص وقت للمرح والترويح عن النفس من الأمور المهمة التي تساعده في التخفيف من الضغط الناجم عن امتحانات الثانوية العامة.

وعن كيفية الاستعداد لامتحان اللغة العربية، قال محمد، إنه توجه لأحد مراكز المراجعات الخاصة بالثانوية العامة، وحضر المراجعة النهائية للمادة، حيث وجه الشكر للمدرس الخاص به على مجهوده معه هو وزملائه في تيسير وتبسيط المادة.

جدول الامتحانات المتبقية لشهادة الثانوية العامة 2023:

- الثلاثاء 20 يونيو، اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو، الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام.

- الأحد 2 يوليو، الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- ويختتم الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.