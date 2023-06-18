الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مستقبل وطن" بأسيوط يوزع المياه والعصائر والحلوى على الطلاب أمام اللجان

مستقبل وطن
مستقبل وطن

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، حملة مكبرة على مستوى المراكز والأحياء لتوزيع المياه المعدنية والعصائر والحلوى على الطلاب قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة من أمام مقرت اللجان.


وقال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن قيادات الحزب حريصة على مشاركة أبنائنا طلاب الثانوية العامة خلال امتحاناتهم وذلك بتقديم المياه المعدنية والعصائر والحلوى للتخفيف عليهم من التوتر قبل دخولهم الامتحانات.


وأوضح أن هذا يأتي في إطار خطة الحزب وسياسته التي ينتهجها للدور لمجتمعي الحزبي خاصة وأن الطلاب يؤدون الامتحانات في ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ومحاولة من الحزب لتخفيف عليهم.


وقال عمرو جمال أمين ساحل سليم، أحد أعضا الحزب، إن شباب الحزب قاموا بتوزيع العصائر المثلجة وزجاجات المياه على طلاب الثانوية العامة نظراً لارتفاع حرارة الجو مع بداية دخول فصل الصيف خاصة وأن الحزب يهتم بشكل كبير بالعملية التعليمية داخل المدينة.


وقال عصام بداري أمين أمانة قسم أول أسيوط، إن شباب الحزب قامت بتوزيع مياه معدنية وحلوى على طلاب الثانوية العامة بمدرستي الجامعة والشهيد محمد صلاح قبل دخول امتحان اللغة العربية.

ويؤدي الامتحان طلاب الشعبتين الأدبية والعلمية، بالإضافة إلى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدارس المكفوفين.

يتكون الامتحان من 50 سؤالًا، منها 85% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية، حيث يستغرق الامتحان ساعتين ونصف، ويعقد ورقيًا بنظام البابل شيت.

كما يشمل الامتحان أسئلة عن القراءة والفهم والإملاء والنحو والصرف والبلاغة والأدب، ويسمح للطلاب باستخدام كتيب المفاهيم.

من جانبها تتابع وزارة التربية والتعليم نقل صناديق أوراق الأسئلة إلى لجان الامتحانات، وتنفي أي شائعات عن تسريب الأسئلة.

وشددت وزارة التربية والتعليم، على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويحال الموضوع إلى النيابة العامة.

مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
مستقبل وطن
الثانوية العامة التربية والتعليم اللغة العربية امتحانات اسيوط

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