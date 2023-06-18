الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

718 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة

حجاج
حجاج

ذكرت لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة حتى أمس بلغ 718030 حاجًا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبحرية، لأداء فريضة حج هذا العام.

وأوضحت إحصائية اللجنة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن إجمالي الوصول حتى أمس السبت بلغ 29090 حاجًا وصل منهم 25962 حاجًا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 105 رحلات، بينما استقبل مركز الهجرة 65 رحلة تقل 2099 حاجًا، واستقبل مركز حجاج البر 22 رحلة تقل 924 حاجًا.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين أمس في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة بلغ 556953 حاجًا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس 161021 حاجًا، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 32631 حاجًا.

لجنة الحج المدينة المنورة حاج الحجاج مركز حجاج البر

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