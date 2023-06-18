الحوار الوطنى يناقش معوقات العمل الأهلى وقانون الإدارة المحلية اليوم

يواصل الحوار الوطني عقد جلساته، اليوم الأحد، في أسبوعه الرابع، لمناقشة عدد من قضايا لجان المحور السياسي، حيث يعقد الحوار الوطني اليوم جلستين حول موضوع العمل الأهلي في مصر يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وعلى التوازي منهما تعقد جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.

وكشف مجدي البدوي، المقرر المساعد للجنة العمل الأهلي والنقابات بالمحور السياسي في الحوار الوطني، عن المدعوين لحضور جلسة اللجنة اليوم الأحد لمناقشة ملف العمل الأهالي ولائحته التنفيذية، قائلًا: "ممثلو الأحزاب والمهتمون وأصحاب الجمعيات الأهلية والمنظمات المصرية التي تمتلك الرؤى والمقترحات والأفكار التي تتضمن كيفية النهوض بالعمل الأهلي، فالمعني في هذا الأمر مدعو للجلسة".

وقال البدوي، لـ"الدستور"، إن دور اللجنة في جلسة اليوم سيكون قائمًا على الاستماع إلى آراء جميع المشاركين سواء في قانون العمل الأهلي ولائحته وتحفظاتهم عليه، والتعديلات المقترحة على القانون أو اللائحة.

وأكد أن اللجنة ستستمع لوجهات النظر كاملة في ملف العمل الأهلي بما يضمن النهوض به خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن العمل الأهلي ليس خيريًا فقط، ولكن هناك جمعيات أصبحت تهتم بالتنمية ومشاركة الدولة في كل أوجه البناء والتطوير ودعم المواطنين ومن ثم أصبحت للعمل الأهلي أهمية ونظرة مختلفة تمامًا عن كونه عملًا خيريًا.