طالب بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين: لهذا السبب أطلقوا علىّ "دحيح حلوان"

"الدحيح".. هكذا لقب سيف عبدالرحمن الطالب بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنين الذي عرف وسط زملائه بذلك اللقب كونه يهتم بمذاكرته فقط على عكس أغلب الطلاب الذين يسعون خلف السوشيال ميديا فقط.

ويعتبر سيف من أهم طلاب مدرسة زهراء حلوان كونه الملجأ الأساسي للطلبة في الحصول على الملخصات للمواد والتي يقدمها لهم دون مقابل بهدف تحقيق مدرسته نسبة نجاح عالية، وقال سيف لـ"الدستور" إنه يعشق المذاكرة وتعتبر هوايته المفضلة، لذلك لقبه زملاؤه بذلك اللقب.

وتابع أنه لا يشعر بأي استياء مقابل ذلك اللقب كونه يعتبر الاجتهاد والمذاكرة بإتقان من أهم المميزات التي يمكن أن يكتسبها البعض، وعلق: "أنا بذاكر في أغلب يومي ومابهتمش بالسوشيال ميديا زي بقية زملائي".

وختم حديثه أنه يتمنى تحقيق حلمه في دخول كلية سياسة واقتصاد.

وبدأ منذ قليل امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2023 بشعبتيها الأدبية والعلمية، في ثالث أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023.