الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطلين للجنايات قتلا شابا ذبحا لسرقته في مدينة نصر

ضبط متهمين
ضبط متهمين

أحالت النيابة العامة عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة قتل شاب ذبحا لسرقته بمدينة نصر، وجاء في نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة، أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة " خ.ل" طالب،  و "و. م" 48 سنة صاحب محل سوبر ماركت - لأنهما في يوم 13 /10 / 2022 بدائرة قسم مدينة نصر ثالث، بمحافظة القاهرة المتهم الأول قتل المجني عليه " ح. ش" عمدا مع سبق الإصرار. 

 وتابع قرار الإحالة، وذلك بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لهذا الغرض ادوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مطرقة خشبية شاكوش "، "كتر"، فقصد منزله وطرق بابه وما أن دلف إليه أعد عدته لتنفيذ مخططه الإجرامي ثم ما أن ظفر بالأخير عاجله من خلفه بثلاث ضربات من تلك الأداة استقرت برأس المجني عليه، فسقط أرضا ثم قام بذبحه مستخدما السلاح الأبيض " مطواه" قاصدا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

وأوضح قرار الإحالة، أنه قد ارتكبت هذه الجناية بقصد التأهب لارتكاب جنحة، هي أنه في ذات الزمان و المكان سالفي الذكر سرق المبالغ النقدية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه وكان ذلك بمسكنه على النحو المبين بالتحقيقات

كما أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص " مطرقة خشبية شاكوش " ، "كتر" بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وأشار قرار الإحالة الي ان المتهم الثاني أخفي أشياء متحصلة من جناية السابقة، والمملوكة للمجني عليه مع علمه بذلك.

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