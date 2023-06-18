حقائق يجب أن يعرفها الرجال عن الصحة الإنجابية

في عالم تركز فيه المحادثات المتعلقة بالصحة الإنجابية غالبًا على النساء، من الضروري عدم التغاضي عن أهمية الصحة الإنجابية للرجال، حيث تلعب دورًا حيويًا في الخصوبة العامة والوظيفة الجنسية والعافية العامة.

ومع ذلك بالنسبة للعديد من الرجال لا تزال هذه الموضوعات يكتنفها الغموض مما يؤدي إلى المفاهيم الخاطئة والفرص الضائعة للرعاية الاستباقية، حان الوقت لتسليط الضوء على الموضوع وتمكين الرجال من المعرفة حول صحتهم الإنجابية من خلال فهم هذه الحقائق بالتزامن مع عيد الأب العالمي.



تحليل السائل المنوي: تحليل السائل المنوي هو عملية تتضمن تقديم عينة من السائل المنوي للاختبار المعملي والذي يفحص معايير مختلفة بما في ذلك عدد الحيوانات المنوية وحجمها وشكلها وحركتها، تشير نتيجة تحليل السائل المنوي النموذجية إلى أن عدد الحيوانات المنوية لا يقل عن 15 مليون حيوان منوي لكل مليلتر مع ظهور حركة أمامية لثلث الحيوانات المنوية على الأقل.

الفحص المنتظم للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي: يمكن للأمراض المنقولة جنسياً أن تؤثر بشكل كبير على الصحة الإنجابية للذكور، يمكن أن تسبب العدوى مثل الكلاميديا ​​أو السيلان التهابًا أو انسدادًا في الأعضاء التناسلية، مما قد يؤدي إلى العقم.

الوزن الصحي والعمر: الحفاظ على التوازن الهرموني السليم في الجسم أمر حيوي من أجل صحة عدد الحيوانات المنوية، يمكن أن يؤثر الوزن الزائد أو السمنة سلبًا على جودة وكمية الحيوانات المنوية، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الخصوبة.

لذلك من الضروري الحفاظ على مؤشر كتلة جسم صحي من 18.5 إلى 24.9 للأزواج الذين يستكشفون الأبوة والأمومة.

الرفاهية الرقمية: تكتسب الرفاهية الرقمية شعبية في عالم اليوم المدفوع بالتكنولوجيا، إنه يعني انخفاض التعرض للأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب وما إلى ذلك، اقترحت دراسة حديثة أن إشارات Wi-Fi من الهواتف المحمولة المحفوظة في جيوب باتت تؤثر سلبًا على حركة الحيوانات المنوية.