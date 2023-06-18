مشاركة مدبولى ضمن وفد إفريقيا المساهم فى تسوية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الأبرز بالصحف

تصدرت مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية، فضلًا عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات أمس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأحد.

تحت عنوان: "مدبولي في بطرسبرج".. ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة، قالت صحيفة (الجمهورية) "وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسامح شكري وزير الخارجية أمس إلى مدينة "سانت بطرسبرج الروسية" وذلك ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولي وفد مصر نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وأوضحت الصحيفة أن وفد المبادرة الإفريقية المشتركة يضم رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وزامبيا وممثلين عن أوغندا وجمهورية الكونغو بالإضافة إلى مصر.. مشيرة إلى أن الوفد الإفريقي يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعرض عناصر المبادرة الإفريقية المشتركة لتسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

واقتصاديًا، وتحت عنوان: "الاقتصاد المصري قادر على جذب التدفقات الأجنبية"، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن الدكتور محمد معيط وزير المالية قوله، إن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، حيث نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 7. 5 مليار دولار بمعدل نمو 75%.

وبحسب الصحيفة، فقد أضاف الوزير، في لقائه أمس مع ممثلي بنك "مورجان ستانلي" بلندن، أن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من 35% في السنوات الماضية إلى 65% خلال ثلاث سنوات على نحو يعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.

وفيما يتعلق بملف التعليم، قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان: "الأعلى للجامعات يوافق على قواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد"، وافق المجلس الأعلى للجامعات أمس على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشريف بشارة محافظ الإسماعيلية وذلك بمقر جامعة قناة السويس.

وأشارت الصحيفة إلى تأكيد المجلس على أن يتم القبول بجميع كليات الجامعات الحكومية المصرية والمعاهد التابعة لها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي؛ نظرًا لإلغاء قواعد التوزيع الإقليمي مع استمرار باقي القواعد المعمول بها في العام الماضي.

ونقلت الصحيفة، عن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي قوله، إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على قواعد تنسيق القبول للجامعات الحكومية والمعاهد للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) بذات قواعد التنسيق المعمول بها في العام الماضي، وذلك بحد أدنى 95% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب و90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، و85% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان: اليوم..‬ العمل الأهلي والمجالس الشعبية على طاولة الحوار الوطني، قالت صحيفة (الأهرام) "يستأنف اليوم الحوار الوطني عقد جلساته النقاشية في المحور السياسي".

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن تعقد لجنة النقابات والعمل الأهلي جلستين تناقش فيهما ملف العمل الأهلي في مصر وقانونه ولائحته التنفيذية وحل المعوقات أمامه، بينما تعقد لجنة الحريات والحقوق العامة جلستها النقاشية والتي تدور حول تشجيع التفاعل بين المؤسسات الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، كما تعقد اللجنة جلسة أخرى في ذات اليوم لمناقشة قانون الإدارة المحلية ‎واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية.