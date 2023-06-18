روسيا: المقترحات الإفريقية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا "يصعب جدًا تنفيذها"

دعا وفد الوساطة الإفريقية أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء "الحرب" في أوكرانيا، مقدّمًا مقترحات اعتبرت روسيا أنه "يصعب جدًا تنفيذها"، بعد رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذه المبادرة الدبلوماسية الجديدة لوضع حد للنزاع.

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الذي ترأس وفد الوسطاء الأفارقة، في مستهل اجتماع مع بوتين في سانت بطرسبرج بشمال غرب روسيا "لا يمكن لحرب أن تستمر إلى ما لا نهاية.. نأمل في أن تنتهي هذه الحرب".

وأضاف "من مصلحتنا المشتركة أن تنتهي هذه الحرب"، مشددًا على أن الدول الإفريقية "تتأثر سلبًا" بهذا النزاع.

وفقًا لرامافوزا، يمكن تلخيص مقترحات السلام الإفريقية في نقاط عشر، بما فيها "خفض التصعيد من الجانبين" و"الاعتراف بسيادة" الدول كما تعترف بها الأمم المتحدة وتوفير "ضمانات أمنية" لجميع الأطراف ورفع العراقيل أمام تصدير الحبوب عبر البحر الأسود و"تحرير أسرى الحرب" وإعادة الإعمار.

وفي نهاية الاجتماع قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الخطة الإفريقية "يصعب جدًا تنفيذها"، لكنه أضاف رغم ذلك أن "الرئيس بوتين أبدى اهتمامه بدرسها"، حسبما نقلت وكالات أنباء روسية.

والهجوم الروسي على أوكرانيا المستمر منذ فبراير 2022 تسميه روسيا "عملية عسكرية خاصة"، علمًا بأن مواطنين روسًا كثرًا حكم عليهم بالسجن لوصفهم ما يجري بأنه "حرب".

وضم الوفد أربعة رؤساء هم إلى جانب رامافوزا، ماكي سال من السنغال وهاكيندي هيشيليما من زامبيا وغزالي عثماني من جزر القمر التي ترأس الاتحاد الإفريقي، فضلًا عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

والتقى الوفد بوتين في روسيا بعدما أجرى الجمعة، وفق رئاسة جنوب إفريقيا، "محادثات بناءة" مع زيلينسكي في كييف.