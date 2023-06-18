الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

البرازيل تسحق غينيا برباعية

البرازيل تسحق غينيا
البرازيل تسحق غينيا برباعية

سحق منتخب البرازيل نظيره الغيني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة برشلونة الإسبانية، خلال فترة التوقف الدولي.

سجل رباعية البرازيل كلا من جويلنتون في الدقيقة 27 ورودريجو في الدقيقة 30، وإيدير ميليتاو في الدقيقة 47.

واختتم فينيسيوس جونيور رباعية منتخب البرازيل في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وجاء هدف منتخب غينيا الوحيد في الدقيقة 36 عن طريق جويراسي.

وشهدت المباراة تألق نجوم فريق ريال مدريد رودريجو وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو.

وغاب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان عن المباراة لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

منتخب البرازيل منتخب غينيا مباراة البرازيل وغينيا مباراة ودية

الأكثر قراءة

أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 18 يونيو 2023

الركن الأعظم فى الحج.. سبب تسمية يوم عرفة

المخرج مجدى أحمد على لـ "الشاهد": الإخوان كانوا ضد الفن كله

حظك اليوم.. جميع الأبراج النارية الأحد 18 يونيو 2023

بلجيكا تتعادل مع النمسا فى التصفيات المؤهلة ليورو 2024

مجدى أحمد على: الإخوان يعتقدون بأنهم يمتلكوا الحقيقة المطلقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس