البرازيل تسحق غينيا برباعية

سحق منتخب البرازيل نظيره الغيني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بمدينة برشلونة الإسبانية، خلال فترة التوقف الدولي.

سجل رباعية البرازيل كلا من جويلنتون في الدقيقة 27 ورودريجو في الدقيقة 30، وإيدير ميليتاو في الدقيقة 47.

واختتم فينيسيوس جونيور رباعية منتخب البرازيل في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وجاء هدف منتخب غينيا الوحيد في الدقيقة 36 عن طريق جويراسي.

وشهدت المباراة تألق نجوم فريق ريال مدريد رودريجو وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو.

وغاب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان عن المباراة لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.