الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. بيتسو موسيمانى مديرًا فنيًا للوحدة الإماراتى

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، تعاقده مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي، لتولي قيادة الفريق في الموسم الجديد.

 

وكان موسيماني قد أعلن منذ أيام عن رحيله من تدريب أهلي جدة السعودي بعدما نجح في الصعود معه إلى دوري "روشن" موسم 2023-2024.

 

ونشر الحساب الرسمي لنادي الوحدة الإماراتي عبر تويتر " تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إتمام إجراءات التعاقد مع بيستو موسيماني "جنوب أفريقيا ، لقيادة الفريق الأول فنيا".

 

وأضاف " رحب مجلس إدارة نادي الوحدة بموسيماني في موطن الأبطال، متمنين له التوفيق والنجاح في تلبية طموحات قيادة وإدارة النادي وجماهيره".

موسيمانى الوحدة الإماراتي الاهلى أهلي جدة الدوري السعودي الدوري الإماراتي

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