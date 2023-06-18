تعرف على موعد انتظام لاعبى الأهلى الدوليين فى التدريبات قبل مواجهة الحرس

يستعد لاعبو الأهلي الدوليين للانتظام في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يوم الإثنين المقبل، عقب انتهاء معسكر الفريق الوطني.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتدريبات الجماعية غدًا الأحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون منذ التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

في حين ينتظم اللاعبين الدوليين في مران الإثنين المقبل، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود يوم الخميس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة 16 ببطولة الدوري.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز في 5 مباريات من 10 مواجهات متبقية له في مسابقة الدوري، من أجل التتويج باللقب.