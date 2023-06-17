مدحت الكمار: محطة "تحيا مصر" بالإسكندرية ستحول مصر لمركز لوجستى للتجارة العالمية

أكد النائب مدحت الكمار، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية الرسائل التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء افتتاح محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية، موضحًا أن جولة الرئيس بالميناء وتفقده العديد من الأعمال الضخمة بالميناء والإنجازات فيه انطلاقة هائلة بالاقتصاد المصري.

وأشار الكمار خلال تصريحات له اليوم، إلى أن محطة "تحيا مصر" في ميناء الإسكندرية تعد إضافة مهمة في خطة تطوير الموانئ المصرية، مضيفًا أنه قد تمت إضافة 18 كيلومتر أرصفة فى الإسكندرية في أقل من سنتين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض، وقد دخلت الخدمة بميناء الإسكندرية؛ مؤكدًا أنها تعتبر بمثابة أكبر مشروع تطوير يشهده الميناء منذ إنشائه بتكلفة بلغت 7.2 مليار جنيه، لتضعها بين مصاف الموانئ العالمية.

وشدد النائب على أن المحطة تجعل من مصر مركزًا لوجستيًا في التجارة العالمية، وهي المشروع الأكبر والأهم الذي تشهده الموانئ المصرية بشكل عام وميناء الإسكندرية بشكل خاص؛ حيث سترفع المحطة من تصنيف الميناء عالميًا وستحول مصر إلى مركز تجارة عالمي، بمعنى الكلمة.

وأفاد نائب القليوبية، أن محطة تحيا مصر قادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويًا، واستقبال من 6 إلى 7 سفن عملاقة في نفس الوقت، مشددًا على أن خطة تطوير الموانئ المصرية شاملة وتنفذ بدقة عالية من جانب الدولة المصرية، موضحًا أن الفضل يرجع للرئيس السيسي.