محافظ قنا يودع حجاج الجمعيات الأهلية

وسط أجواء من الفرحة، ودع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، حجاج بيت الله الحرام المغادرين إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك فريضة الحج للعام الهجري ١٤٤٤، وذلك من أمام ديوان عام المحافظة، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.



وأوضح محافظ قنا، أن عدد الحجاج المسافرين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج لهذا العام بلغ ١٣٧ حاجًا من حجاج الجمعيات الأهلية بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد ٣ مشرفين من مديرية التضامن الاجتماعي، وأوصي المحافظ، المشرفين بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الحجاج وكذلك مساعدتهم في أداء مناسك الحج وتلبية احتياجاتهم وتوفير جو من الراحة والسكينة وتقديم أفضل الخدمات لهم.



وتمنى محافظ قنا، للحجاج السلامة خلال سفرهم ذهابًا وعودة بمشيئة الله تعالى، مقدمًا التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذا العام، متمنيًا لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر وأن يتقبل الله حجهم والتمتع بالرحلة المباركة، والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر، مطالبا إياهم بالدعاء لمصر وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.



وسادت حالة من الفرحة بين حجاج بيت الله الحرام، الذين حرصوا على ارتداء ملابس بيضاء تيمنًا بملابس الإحرام، وودعهم ذووهم بالزغاريد، وذلك فرحة بحصولهم على الرحلة التي يتمنونها منذ سنوات.