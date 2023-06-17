قناة الناس| عصام الروبى يكشف أهمية الوقوف بمزدلفة (فيديو)

قال الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، فينبغي على الإنسان ألا يغفل عن هذا، مؤكدًا أن الذين لا يذهبون إلى المزدلفة يلزمهم دم لأنهم خالفوا واجبًا من واجبات الحج.

وأضاف “الروبي”، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما حج في العام العاشر من الهجرة وانصرف من عرفات بعد مغيب الشمس ركب ناقته القصواء وذهب إلى المزدلفة فصلى هناك صلاتي المغرب والعشاء، ثم نام حتى طلوع الفجر، وتوجه ناحية المشعر الحرام عملا بقوله تعالى “فإذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام”.

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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