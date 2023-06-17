السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر تبذل مجهودًا واضحًا".. "الجبلاوى" يشيد بالمبادرة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية

النائب محمد الجبلاوي
النائب محمد الجبلاوي

قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مشاركة مصر ضمن المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة في تسوية الأزمة الروسية- الأوكرانية، توضح الجهد الكبير الذي تقوم به مصر لتحقيق السلام عبر جهد إفريقي مشترك، مشيدًا بموقف مصر تجاه القضايا والملفات المختلفة.

وأضاف الجبلاوي خلال تصريحات له اليوم السبت، أن تداعيات  الحرب الروسية- الأوكرانية أثرت على العديد من الدول، كما أثرت أيضًا على الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح تمثل ٢٣% مما يشكل خطورة واضحة على دول إفريقيا تحديدًا.

وأفاد وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بأن مصر تسعى من خلال مشاركتها بالمبادرة الإفريقية والتي يترأسها المهندس مصطفى مدبولي نيابة عن رئيس الجمهورية، إلى تسوية النزاع القائم بين البلدين بالوسائل السلمية، موضحًا أن هذا الدور سيساهم بإنهاء المعاناة الإنسانية التي تلحق ملايين البشر.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى، وزير الخارجية وصلا إلى روسيا، ضمن وفد رؤساء المبادرة الإفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يترأس مدبولى وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الزيارة التى يقوم بها الوفد لكل من أوكرانيا وروسيا. 

ويضم وفد المبادرة الإفريقية المشتركة رؤساء جنوب إفريقيا والسنغال وجزر القمر وأوغندا وزامبيا، وممثلاً عن جمهورية الكونغو، بالإضافة إلى مصر.

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