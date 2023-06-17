السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير ميدان الشون بالمحلة

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير بمركزي المحلة وسمنود، تفقد خلالهما أعمال تطوير ميدان الشون ورصف شارع البحر بالمحلة الكبرى إلى جانب تفقد رصف طريق بهبيت الحجارة والذي يتم توسعته ورصفه بطول ٢٥٠٠ متر، للمساهمة في تيسير الحركة إلى الجامعة التكنولوجية.

 

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة والمحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

 

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد شهد صباح اليوم السبت، استكمال فعاليات وأنشطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتماما بالغا بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصادياً، إلى جانب مشروعات المبادرة التي ستشدها القرية وقرى مركز المحلة في المرحلة الثانية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة، المحاسب أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة.

وتفقد المحافظ، القافلة الطبية المقامة بمقر الوحدة الصحية وتضم 12 سيارة متنقلة في تخصصات (قلب، أوعية دموية، صدر، أطفال، جراحة عامة، نساء وتوليد، نفسية وعصبية، عظام، جلدية، باطنة، أنف وأذن، أسنان) إلى جانب الصيدلية التي تقدم العلاج للمرضى بالمجان وحملات التثقيف الصحي لأهالي القرية.

كما تفقد المحافظ، القافلة البيطرية والتي نفذتها مديرية الطب البيطري بهدف تقديم الخدمات الطبية البيطرية لأهالي القرية والتي تنوعت بين ترقيم وتسجيل الحيوانات، فحص تناسلي باستخدام السونار، تلقيح اصطناعي للحيوانات وذلك من خلال المستشفى البيطري الميداني إلى جانب صرف الأدوية بالمجان.
واستكمل المحافظ جولته بتفقد الأنشطة المنفذة داخل مدرسة جمال الشناوي، حيث قام باصطحاب ذوي الهمم لزراعة عدد من الأشجار في فناء المدرسة وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، كما تفقد فصلين لمنتخب إدارة غرب المحلة لذوي الهمم "أبناؤنا قادرون"، حيث تم تنفيذ ورشة لتعريف الأطفال بالتحرش وطرق الحماية منه.
 

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