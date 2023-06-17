عادل حمودة: الإنترنت غيّر وجه المجتمعات تمامًا.. ويكشف أهم عيوبها

قال الإعلامي والكاتب عادل حمودة، إن الإنترنت قد غيّر المجتمعات تمامًا، حيث إنه غير طريقة تواصل الناس مع بعضهم البعض، لكن الإنترنت أتاح معلومات لا حصر لها وصلت إلينا بسهولة، كما منحت وسائل التواصل الاجتماعي الفرصة للمهمشين ليعبروا عن أنفسهم، وأصبحت صوت من لا صوت له.

وأضاف "حمودة" خلال تقديمه لبرنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه في الوقت نفسه استثمرت الدول موارد كبيرة في هذا المجال لتضمن تواصلها مع الرأي العام، كما هيمنت دول لا حصر لها على المعلومات المنشورة حفاظًا على أمنها القومي ومصالحها الخارجية.

عيوب السوشيال ميديا

وتابع: "اكتسب النفوذ الرقمي على الشبكة العنقودية أهمية خاصة في الأحداث المهمة مثل (انتخابات الرئاسة الأمريكية، الحرب الروسية الأوكرانية، جائحة كورونا، غيرها)، لكن لهذا النفوذ الرقمي جانب سيئ جدًا، حيث تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في (التضليل، نشر الشائعات، الاستقطاب السياسي، التلاعب بالرأي العام)، والأخطر أنها تحولت إلى أداة مؤثرة في يد التنظيمات الإرهابية".