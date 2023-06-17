السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: وسائل الاتصال الجماهيرى لها تأثير قوى بالرأى العام

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إن وسائل الاتصال الجماهيري استخدمت كأداة للتأثير في الرأي العام لعدة قرون مضت، لما لها من تأثير كبير على الرأي العام المحلي والعالمي، كما أنها  سمحت للزعماء والقادة والمبشرين والمفكرين بنشر رسالتهم والتأثير في الشعوب. 

وأضاف "حمودة"، خلال تقديمه لبرنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الكتيبات جرى استخدامها من أجل نشر الأخبار والمعلومات خلال الثورة الأمريكية، حيث أدى اختراع التلغراف في نشر الأخبار خلال الحروب، حيث إن الاتصال الجماهيري كان دائمًا جزءًا لا يتجزأ من المشهد السياسي.

وأوضح أنه في أوائل القرن العشرين استخدم الراديو والتليفزيون لبث رسائل سياسية، مما سمح بوصول أوسع وأكبر من أي وقت مضى، حيث إنه في أواخر القرن العشرين أحدث اختراع الإنترنت ثورة في الاتصال الجماهيري والقدرة على نشر الرسائل السياسية. 

استخدمت قوة الاتصال الجماهيري في تشكيل التاريخ 

وتابع أنه في عصر الإنترنت انتشرت مواقع الويب والمنتديات والسوشيال ميديا، وأصبح الاتصال الجماهيري الآن أداة قوية للوصول إلى جمهور عريض في مختلف دول العالم، وباختصار استخدمت قوة الاتصال الجماهيري في تشكيل التاريخ والتأثير على مليارات من البشر بكبسة زر واحدة.

سائل الاتصال الجماهيري الرأي العام التاثير السوشيال ميديا عادل حمودة

مواد متعلقة

عادل حمودة: نمو أمريكا الاقتصادى يمنحها ثقة هائلة فى سيطرتها على العالم

عادل حمودة يكشف تفاصيل اغتيال ولى عهد النمسا شرارة الحرب العالمية الأولى

بعد عودة المنافسة بين القوى العظمى ماهو المقصود بها؟.. عادل حمودة يجيب

عادل حمودة يكشف قصة اختباء صلاح حافظ فى منزل تحية كاريوكا قبل اعتقاله

عادل حمودة: الذكاء الاصطناعى سيلتهم 47% من الوظائف الأمريكية

عادل حمودة: الذكاء الاصطناعى وصل لتأليف الموسيقى وأسهم بسرعة اكتشاف المرض وعلاجه

الأكثر قراءة

الأزمة الروسية - الأوكرانية.. مدبولى: سوف نواصل جهدنا الإفريقى تحقيقًا للهدف الأسمى وهو تحقيق السلام

خطة توفير الـ30 مليارًا.. عملية خفض الاستيراد: تطوير الإنتاج المحلى لتصنيع «البديل الجيد»

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

أمان الغرباء.. كيف تتعامل مصر مع ملف اللاجئين؟

بوتين يلتقى وفد الوساطة الإفريقية لبحث وقف الحرب فى أوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس