عادل حمودة: وسائل الاتصال الجماهيرى لها تأثير قوى بالرأى العام

قال الإعلامي والكاتب الصحفي عادل حمودة، إن وسائل الاتصال الجماهيري استخدمت كأداة للتأثير في الرأي العام لعدة قرون مضت، لما لها من تأثير كبير على الرأي العام المحلي والعالمي، كما أنها سمحت للزعماء والقادة والمبشرين والمفكرين بنشر رسالتهم والتأثير في الشعوب.

وأضاف "حمودة"، خلال تقديمه لبرنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الكتيبات جرى استخدامها من أجل نشر الأخبار والمعلومات خلال الثورة الأمريكية، حيث أدى اختراع التلغراف في نشر الأخبار خلال الحروب، حيث إن الاتصال الجماهيري كان دائمًا جزءًا لا يتجزأ من المشهد السياسي.

وأوضح أنه في أوائل القرن العشرين استخدم الراديو والتليفزيون لبث رسائل سياسية، مما سمح بوصول أوسع وأكبر من أي وقت مضى، حيث إنه في أواخر القرن العشرين أحدث اختراع الإنترنت ثورة في الاتصال الجماهيري والقدرة على نشر الرسائل السياسية.

استخدمت قوة الاتصال الجماهيري في تشكيل التاريخ

وتابع أنه في عصر الإنترنت انتشرت مواقع الويب والمنتديات والسوشيال ميديا، وأصبح الاتصال الجماهيري الآن أداة قوية للوصول إلى جمهور عريض في مختلف دول العالم، وباختصار استخدمت قوة الاتصال الجماهيري في تشكيل التاريخ والتأثير على مليارات من البشر بكبسة زر واحدة.