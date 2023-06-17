السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف بالمجان على 1159 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

قوافل
قوافل

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى نفذتها بقرية منشية ناصر بمركز كفر سعد، خلال يومى الجمعة والسبت ضمن خطة شهر يونيو ٢٠٢٣ وفى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، تردد عليها ١١٥٩ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تحويل ٤٦ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء ٤٥١ تحليل معملى و فحص ٥٩ حالة بالأشعة و ٢٤حالة أخرى بالسونار.

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعاً اليوم مع لجان المتابعة لمناقشة خطة المتابعة الميدانية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور على المستشفيات والوحدات ومتابعة سير العمل بها وأكد أهمية تطبيق جميع اشتراطات التخزين والسلامة والصحة المهنية وتأمين المخازن.

وشدد على فرق المتابعة بأهمية مواكبة ما تشهده المحافظة من تطوير على مستوى الأجهزة الحديثة التي يتم تزويد المستشفيات والوحدات بها والإنشاءات الطبية خلال الفترة الحالية بالمتابعة المستمرة وضرورة رصد أي سلبيات أو معوقات قد تواجه الفرق الطبية وسرعة حلها لتقديم أفضل خدمة متميزة لكافة المرضى.

وأكد أن تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى تعتبر من الأولويات التي تسعى وتحرص وزارة الصحة على متابعتها من خلال تفعيل آليات التنسيق والمتابعة والرصد والتقييم المستمر للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة القوافل الطبية والعلاجية. 

قوافل دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط القوافل الطبية

الأكثر قراءة

الأزمة الروسية - الأوكرانية.. مدبولى: سوف نواصل جهدنا الإفريقى تحقيقًا للهدف الأسمى وهو تحقيق السلام

“مصايف الإسكندرية” عن ظهور القرش فى "المكس": موسم تزاوج وغير مؤذية

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

خطة توفير الـ30 مليارًا.. عملية خفض الاستيراد: تطوير الإنتاج المحلى لتصنيع «البديل الجيد»

بوتين يلتقى وفد الوساطة الإفريقية لبحث وقف الحرب فى أوكرانيا

«الخروج من مخططات الإسقاط إلى آفاق التنمية» ندوة نظمت بأكاديمية الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس