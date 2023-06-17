الكشف بالمجان على 1159 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرا من مديرية الصحة تضمن نتائج القافلة الطبية التى نفذتها بقرية منشية ناصر بمركز كفر سعد، خلال يومى الجمعة والسبت ضمن خطة شهر يونيو ٢٠٢٣ وفى إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان.

وفى هذا السياق، ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أن القافلة التى تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، تردد عليها ١١٥٩ مواطنا تم توقيع الكشف الطبى عليهم، حيث تم تحويل ٤٦ حالة لتلقي العلاج اللازم بالمستشفيات وكذا استصدار قرار علاج على نفقة الدولة لحالتين، هذا إلى جانب إجراء ٤٥١ تحليل معملى و فحص ٥٩ حالة بالأشعة و ٢٤حالة أخرى بالسونار.

عقد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط اجتماعاً اليوم مع لجان المتابعة لمناقشة خطة المتابعة الميدانية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة.

وتناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور على المستشفيات والوحدات ومتابعة سير العمل بها وأكد أهمية تطبيق جميع اشتراطات التخزين والسلامة والصحة المهنية وتأمين المخازن.

وشدد على فرق المتابعة بأهمية مواكبة ما تشهده المحافظة من تطوير على مستوى الأجهزة الحديثة التي يتم تزويد المستشفيات والوحدات بها والإنشاءات الطبية خلال الفترة الحالية بالمتابعة المستمرة وضرورة رصد أي سلبيات أو معوقات قد تواجه الفرق الطبية وسرعة حلها لتقديم أفضل خدمة متميزة لكافة المرضى.

وأكد أن تطوير جودة الخدمات الصحية وتعزيز سلامة المرضى تعتبر من الأولويات التي تسعى وتحرص وزارة الصحة على متابعتها من خلال تفعيل آليات التنسيق والمتابعة والرصد والتقييم المستمر للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة القوافل الطبية والعلاجية.