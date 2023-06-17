السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ساندى تتغنى بـ"هرمون السعادة" لتامر حسنى وتروج لفيلم "تاج" (فيديو)

ساندي
ساندي

روجت المطربة ساندي لفيلم النجم تامر حسني الجديد الذي يحمل اسم "تاج" والتي تشارك في بطولته والمقرر عرضه ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

ونشرت ساندي عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام" مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تتغنى بكلمات الأغنية الدعائية لفيلم "تاج" والتي تحمل اسم "هرمون السعادة" بصوت تامر حسني وشاركت في التحدي الذي أطلقه "حسني" الأيام الماضية وعلقت على الفيديو قائلة: "إنتوا آخر يوم الامتحانات مبارك يا تيمو نولع الصيف- بإذن الله- أغنيه فيلم تاج".

وعلق تامر حسني على فيديو ساندي قائلًا: "ساندي لما تعمل تحدي قمر تكسر بيه الدنيا فكرة عسل يا ساندي يلا مين تاني هيبتكر حاجة قوية كدة".

 

فيلم "تاج" من بطولة النجم تامر حسني وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "تاج" طرحت الأيام الماضية البوستر الدعائي للعمل والذي ظهر فيه تامر حسني منفردًا وظهر عليه وهو يحمل أتوبيس نقل ركاب، مرتديًا ملابس البطل الخارق تاج.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم السينمائي "تاج" خلال موسم أفلام عيد الأضحى 2023 المقبل، ومن المقرر أن يعرض العمل في أكثر من 80 دار عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرضه في دول الخليج بشكل كامل، وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا.

ساندي المطربة ساندي تاج افلام عيد الأضحى هرمون السعادة تامر حسني

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