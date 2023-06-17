أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

نشرت سفارة مصر لدى اليونان، اليوم السبت، أسماء الناجين المصريين من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية.

وقالت السفارة المصرية لدى أثينا: "في إطار جهود السفارة لمتابعة تداعيات حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية الذي وقع قبالة السواحل اليونانية، فيما يلي كشف بأسماء الناجين من الحادث وفقًا لما ورد من السلطات اليونانية".

وجاء إجمالي عدد الناجين من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، 43 مصريًا.

وتستمر السفارة المصرية في جهودها لمتابعة عمليات البحث عن مفقودين، كما تقدم المساعدات اللازمة للناجين.