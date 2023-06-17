السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسماء المصريين الناجيين في حادث غرق "مركب اليونان" (صور)

غرق مركب هجرة غير
غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة اليونان

نشرت سفارة مصر لدى اليونان، اليوم السبت، أسماء الناجين المصريين من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية.

وقالت السفارة المصرية لدى أثينا: "في إطار جهود السفارة لمتابعة تداعيات حادث غرق قارب الهجرة غير الشرعية الذي وقع قبالة السواحل اليونانية، فيما يلي كشف بأسماء الناجين من الحادث وفقًا لما ورد من السلطات اليونانية".

وجاء إجمالي عدد الناجين من حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية، 43 مصريًا.

وتستمر السفارة المصرية في جهودها لمتابعة عمليات البحث عن مفقودين، كما تقدم المساعدات اللازمة للناجين.

مصر أسماء الناجين المصريين حادث غرق مركب مركب هجرة غير شرعية السواحل اليونانية اليونان

الأكثر قراءة

"اتفاق تمويل تنموي بـ460 مليون دولار" الأبرز.. أنشطة "التعاون الدولي" خلال أسبوع

رصد أكثر من 500 حالة غياب خلال 33 زيارة تفتيشية ببنى سويف

إحالة عاطل سرق حقيبة يد بالإكراه من شخص فى الجمالية

انتهاء التصويت على انتخابات الغرفة التجارية فى الوادى الجديد

وزير الهجرة: نجاة 43 مصريًا فى غرق مركب تقل 750 قبالة سواحل اليونان

افتتاح إدارة التحول الرقمى بالقاهرة بحضور وزير العدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس