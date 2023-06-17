رمضان عبدالمعز يكشف معنى كلمة "المهاجر".. وسبب لهث الكلاب الدائم

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن المهاجر هو من هجر ما نهى الله عنه، والابتعاد عن أي شيء نهانا الله عنه، والبعد عن كل ما يغضب الله.

وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: "وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ"، مؤكدًا أن من يبتعد عن ذكر الله فإنه يتلقفه الشيطان، لأننا لن نرتفع إلا بآيات الله ومنهجة والامتثال لأوامر الله واجتناب ما نهانا عنه.

سبب لهث الكلاب الدائم

وتابع، أن معنى قوله تعالى: "ولَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها ولَكِنَّهُ أخْلَدَ إلى الأرْضِ واتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَلْبِ إنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ"، فإن الكلاب عندما تتحرك أو تجلس فإنها تلهث، وذلك لأنها ليست لديها غدد عرقية، والإنسان أكرمه الله بجلد به غدد عرقية تلطف حرارة الجسم مما يجعل الإنسان في هدوء وطمأنينة، مشيرًا إلى أن الإنسان لا قدر الله لو سلخ جلده لأخرج لسانه.