السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الهجرة: نجاة 43 مصريًا فى غرق مركب تقل 750 قبالة سواحل اليونان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السفيرة سها جندي، وزير الهجرة، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في غرق قارب للهجرة غير الشرعية، في حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء الماضي، الذي أبحر من السواحل الليبية، وكان به المئات من جنسيات مختلفة، بينهم مصريون، مشيدة بجهود السفير عمر عامر، سفير مصر لدى أثينا، في متابعة الموقف.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية، للوقوف على أسماء الناجين وموقفهم، وكذلك الذين لقوا مصرعهم خلال هذه الكارثة، موضحة أن إجمالى عدد من كانوا على المركب يتراوح ما بين ٤٠٠-٧٥٠ من جنسيات مختلفة، وإجمالى عدد المصريين الناجين ٤٣ منهم (٥ قُصر، ٣٨ رجالًا)، وأنهم شباب ما بين ٢٠-٤٠ سنة من البالغين المصريين، وهناك ٨ يتم التحقيق معهم ووجهت لهم تهمة تنظيم هجرة غير  شرعية والتسبب فى قتل ضحايا والانتماء لمنظمة جريمة منظمة وهم رهن الاعتقال.

وأضافت وزيرة الهجرة أن إجمالى من تم إنقاذهم ١٠٤ من الجنسيات الأخرى التى تم إنقاذها: ١٢ باكستانيًا، ٤٧ سوريًا،  2 من دولة فلسطين، كما تابعت السفيرة سها جندي، أن عدد المفقودين المصريين غير محدد، لأن الحادث كان فى مياه عميقة جدًا، وتتم متابعة الموقف أولًا بأول.

وأهابت السفيرة سها جندي بالشباب المصري ألا يلقوا بأنفسهم في رحلات الموت، وأن يحرصوا على السير في الطرق القانونية، والالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل من أجل التوظيف التي تنظمها الوزارة لإكساب الشباب المهارات والخبرات، التي تؤهلهم للعمل في المشروعات القومية أو فرص عمل آمنة بالخارج.

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