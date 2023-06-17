الكشف وصرف الدواء بالمجان لـ230 مواطنا في قافلة مجانية بمركز باريس بالوادى الجديد

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، قافلة طبية مجانية لسكان مركز باريس وقراه بقيادة المحاسب جمال آدم أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة.



قال سيد رشوان، أمين الحزب بمركز باريس، إنه جرى تنظيم قافلة طبية مجانية تولت تنفيذها الدكتورة أسماء أحمد حسين أمينة لجنة الصحة والسكان، وجرى توقيع الكشف الطبي على ٢٣٠ مواطنا من أهالي مدينة باريس وقراها وتوابعها في تخصصات باطنية وأنف وأذن وحنجرة وأمراض نساء ووليد وأسنان، وجرى عمل تحاليل الضغط والسكر لكل المتترددين على المستشفى وتم صرف العلاج بالمجان.



وتقدم أمين الحزب بمركز باريس بالشكر والتقدير للأطقم الطبية والتمريضية بمستشفى باريس المركزى.

كما نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، بقيادة المحاسب جمال آدم، قافلة طبية مجانية شاملة مكبرة بمركز الداخلة لتوقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان.



قال النائب محمد علي عبد الغني، عضو مجلس الشيوخ وأمين الحزب بمركز الداخلة، إن القافلة تضمنت توقيع الكشف الطبي وصرف الدواء بالمجان لـ1535 مواطنا وإجراء تحاليل طبية بالمجان لـ1135 مواطنا مع أكبر معامل تحاليل بالمركز بالإضافة لتحويل 11 حالة تحتاج لجراحات وذلك لمستشفيات عامة بالمركز.



وأضاف محمد علي عبد الغني، أن القافلة جرى تنظيمها في قرية القصر بمركز الداخلة واستفاد منها سكان القرية والقرى القريبة منها بإجمالي 4 قرى (الجيزة – عزب القصر – الموهوب – الموشية) بمركز الداخلة وقد لاقت القافلة إقبالا كبيرا من قبل الأهالي الذين أشادو بدور الحزب وجهوده في مساندة محدودي الدخل.