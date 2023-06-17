السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علي الحجار يحصد جائزة الإبداع بمهرجان همسة الدولي في دورته الـ11

علي الحجار مهرجان
علي الحجار مهرجان همسة

أعلنت إدارة مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون عن تكريم المطرب علي الحجار وجائزة  الإبداع  عن مشوار فني حافل  ضمن تكريمات المهرجان في دورته الـ11، جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة الخاصة بالمهرجان.

كما أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولي للآداب والفنون برئاسة الكاتب فتحي الحصري عن استفتاء مهرجان همسة الدورة  الـ11، تصويت النقاد لأفضل الأعمال الدراما الرمضانية.

وقال الحصري شارك في الاستفتاء معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدي والدرامي، وعدد الأصوات التي شاركت في اختيار الفائزين. 

وأضاف الحصري لم يكن يحق لأي مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد في كل تصنيف.

وبعد اجتماع لجنة التحكيم الفنان طارق الدسوقي، الفنانة ميرنا وليد، المخرج إبراهيم فخر، الناقدة فايزة هنداوي، المخرج علاء محجوب، الإعلامي سمير فقيه، الكاتب والسيناريست وليد يوسف، نائب المهرجان بمصر والمستشار الفني الدكتورة دعاء نصر أُعلنت عن النتائج الرسمية.

وأشار الكاتب فتحي الحصري إلى أن مسيرة علي الحجار حافلة ليست فى الغناء فقط ولكن في التمثيل السينمائي والمسرحي علاوة على أعظم التيترات للمسلسلات ظلت عالقة في الأذهان فمن منا لا ينسى الأيام وأبواب المدينة والنديم وبوابة الحلواني وأبو العلا البشري وذئاب الجبل والمال والبنون وغيرهم الكثير وآخرهم جزيرة غمام.

وأوضح  الحصري مجرد أن يصرح علي الحجار في أي تتر غنائي فاعلم بأنك ستظل تردده لسنوات كلما ذكر اسم العمل.

وأكد الحصري أن مهرجان همسة يكرم الفنان علي الحجار هذا العام عن مسيرة حافلة يصعب حصرها يكفى أنه غنى لمصر حلوة الحلوات.

مهرجان همسة الدولي للآداب و الفنون همسة الدولي للآداب و الفنون علي الحجار المطرب علي الحجار الحجار جائزة الإبداع

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