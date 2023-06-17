الشرطة الفرنسية تعتقل شخصًا يشتبه فى محاولته اغتيال الرئيس الفرنسى

اعتقلت قوات الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، شخصًا يشتبه في محاولته اغتيال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقالت صحيفة "Parisien" الفرنسية، في تقرير لها اليوم: "وقع الناشط اليساري المتطرف تحت التحقيق، وهو حاليًا في السجن، متهما بالرغبة في محاولة اغتيال الرئيس إيمانويل ماكرون في أبريل الماضي".

وتعود واقعة الاغتيال إلى تاريخ 27 أبريل الماضي، أثناء زيارة الرئيس الفرنسي إقليم دو بمناسبة الذكرى السنوية الـ175 لإلغاء الرق في البلاد، وانتشر آنذاك خبر مشاركة ماكرون في وسائل الإعلام قبل عدة أيام، وتجمع على الفور معارضو سياسات ماكرون، ولا سيما إصلاح نظام التقاعد، وحاول المتظاهرون اختراق الطوق الأمني، وهو ما أجبر رجال الدرك على استخدام الغاز المسيل للدموع.

وعقب احتفالية الذكرى بحضور ماكرون، أطلق الجاني، البالغ من العمر20 عاما، قنبلة دخانية على المروحية أثناء مغادرة ماكرون لها، وفقًا للصحيفة ذاتها.

وأجرت السلطات الفرنسية آنذاك تحقيقًا، وتم تحديد هوية الجاني، وبعد ذلك تم احتجازه في منزله ووضعه رهن الاعتقال.

ووجهت نيابة مكافحة الإرهاب إليه عدة تهم، منها محاولة تدمير مروحية تابعة لقوات الدرك، ومحاولة اغتيال رجال الأمن الذين كانوا بداخلها، ومحاولة اغتيال رئيس الدولة، وفقا لما نقلته وكالة "نوفوستي" عن الصحيفة الفرنسية.

من جانبه، لم ينكر المعتقل تصرفه وقال إنه يريد أن يجعل ماكرون يفهم بهذه الطريقة أن سكان البلاد لا يوافقون على سياسته.

الشرطة تحبط محاولة اغتيال للرئيس الفرنسى عام 2018

يجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي نجا عام 2018 من محاولة اغتيال، إذ أحبطت الشرطة الفرنسية محاولة اغتيال ماكرون خلال الاحتفال بالذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى في باريس.

وتم القبض على ستة أشخاص في إطار تحقيق أولي فيما يشتبه أنه مخطط لشن هجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.