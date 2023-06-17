السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنتين مع الشغل لمتهم بقتل شخص فى سوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم عامل بالحبس عامين مع الشغل لاتهامه بقتل مواطن بدائرة مركز سوهاج بسبب خلافات بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى إبراهيم بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

البداية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا مفاده مقتل المجنى عليه إثر إطلاق النار عليه من سلاح ناري وتم نقله إلى المستشفى جثة هامدة وكشفت التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما فقام بإطلاق النار عليه من سلاح ناري، مما أسفر عن مصرعه في الحال وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات.

محكمة جنايات عامل المستشار محمد عزت مناع رئيس المباحث خلافات

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