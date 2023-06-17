السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نشرة الحوادث| حبس طبيب قتل زميله والحبس والغرامة لعاطل بسبب "فيسبوك"

ارشيفية
ارشيفية

شهدت الساعات الماضية العديد من الوقائع المهمة التي حققت فيها المحاكم والنيابة العامة والأجهزة الأمنية المختصة، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال "نشرة الحوادث".

المشدد 15 سنة لعامل و10 سنوات لربة منزل بتهمة الاتجار في المخدرات بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم، المتهم “ن.س.ر” بالسجن المشدد 15 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 1000 جنيه بتهمة إحراز سلاح ناري دون ترخيص، كما عاقبت المتهمة "ل.م.ف" ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامها بالاتجار في الشابو بدائرة مركز جزيرة شندويل بسوهاج.

الحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل.. والسبب "فيسبوك"

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، بحبس عاطل سنة وغرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بسب وقذف إحدى الفتيات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت قد تقدمت إحدى الفتيات ببلاغ للإدارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات بوزارة الداخلية، تتهم فيه أحد الأشخاص بقيامه بسبها، وذلك بغرض التشهير والإساءة لسمعتها.

حبس طبيب قتل زميله فى عيادة بالساحل 15 يومًا

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم، بتجديد حبس الطبيب المتهم بقتل زميله داخل عيادة خاصة بالساحل بالتعاون مع 2 آخرين "محامية وممرض"، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل عيادة طبيب بدائرة قسم شرطة الساحل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم كسر باب العيادة.

وبالفحص تبيّن العثور على جثة طبيب مقتولًا داخل عيادته الخاصة بدائرة قسم الساحل، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

المشدد 10 سنوات لجزار لحيازته مواد مخدرة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "ك. م" بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغًا ماليًا قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في القضية المقيدة، برقم 4 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

صدر الحكم  برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبدالفتاح الشناوي، والمستشار أكرم محمدين الفضالي.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

لدواعٍ أمنية.. حرمان سورية من الحصول على الجنسية بعد تزوجها بمصرى

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، رقم 980 لسنة 2023، بعدم منح الجنسية المصرية لسيدة سورية الجنسية وذلك لدواعٍ أمنية.

ضبط متهم بجرائم كسب غير مشروع بقيمة 22 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية، لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة.

وكشفت قوات الأمن امتناع المتهم عن سداد تلك المديونية، الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط في (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بمبلغ 22 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المشدد 15 سنة سورية جزار طبيب قتل جنايات شمال القاهرة الطبيب محامية وممرض غرفة عمليات شرطة النجدة

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