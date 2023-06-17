"أون لاين".. حبس عاطل يروج المخدرات فى الوايلى

أمرت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم السبت، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة في كوبري القبة، ومصادرة المضبوطات.

بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديده وضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الوايلي، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 4.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو، وزنت 3 كيلوجرامات، وفرد خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.