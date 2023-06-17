محافظ قنا يشدد على مراجعة اشتراطات الحماية المدنية بالمنشآت الخطرة 

شدد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على ضرورة مراجعة اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالمحال والمنشأت الخطرة وعالية الخطورة وكذلك اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين بها، للحد من تكرار الحرائق وحماية المواطنين من التعرض لأى أخطار محتملة، مؤكدًا أنه لن يسمح ببدء تشغيل أية منشأة أو محطة وقود إلا بعد التأكد من استيفاء كل اشتراطات الحماية المدنية، والسلامة والصحة المهنية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم، مع وكيل وزارة القوى العاملة، لاستعراض موقف محطات الوقود من استيفاء تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار متابعة أسباب حريق محطة وقود المعنا، بحضور محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد.

وأضاف أحمد جابر، وكيل وزارة القوى العاملة بقنا، أنه تنفيذًا لتعليمات اللواء محافظ قنا، بسرعة مراجعة إجراءات الأمان والسلامة بجميع محطات الوقود على مستوى المحافظة، تم المرور على عدد من محطات الوقود على مستوى المحافظة.

وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدًا أنه سيتم المرور على جميع محطات الوقود المنتشرة في المراكز والقرى تباعًا، فضلًا عن تنفيذ حملات مستمرة للتفتيش على المنشآت؛ لمتابعة مدى التزامها بتطبيق القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن تعيين نسبة الـ5%.