محافظ أسيوط يسلم تأشيرات حجاج الجمعيات الأهلية

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، الملتقى الإداري الديني لتسليم تأشيرات الحج للفائزين من أبناء المحافظة بالقرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ /2023 م، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة أسيوط.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ الإقليم، بحضور الدكتور الشيخ عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير، مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية، والشيخ سيد عبدالعزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، والدكتورة مروة كدواني، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورة هبة الجلالي، مدير إدارة الجمعيات الأهلية بالمحافظة، والحجاج الفائزين بالقرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية ومسئولى مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، الذي رحب فيها بالحضور، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في رحلتهم المباركة.

وأعلن تقديم كل سبل الدعم وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أي عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، مشيرًَا إلى تخصيص وفد من أعضاء البعثة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، سيسبق وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية لاستلام الفنادق ومراجعة كل التفاصيل قبل وصول الحجاج إلى المملكة العربية السعودية بناء على تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما سلّم المحافظ، تأشيرات الحج لعدد من الفائزين بالقرعة، بالإضافة إلى تسليمهم بعض ملابس الإحرام والهدايا المقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي، وسط فرحة وسعادة من جميع الحضور الذين بادروا بترديد " لبيك اللهم لبيك " وأطلقوا الزغاريد ابتهاجا بهذه المناسبة، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية الجماعية مع الوزير المحافظ وجميع الحضور.

واستعرض الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، فضل فريضة الحج وفضائلها والمنافع الكثيرة الدينية، والدنيوية ومغفرة الذنوب لأنه من أفضل الأعمال والقربات عند الله داعيًا المولى عز وجل أن يرزقنا حج بيته وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام، كما أجاب عن جميع تساؤلات واستفسارات الحجاج.

تسليم الحجاج تأشيرات الحج

تسليم الحجاج تأشيرات الحج

تسليم الحجاج تأشيرات الحج

تسليم الحجاج تأشيرات الحج

تسليم الحجاج تأشيرات الحج

تسليم الحجاج تأشيرات الحج

تسليم الحجاج تأشيرات الحج

تسليم الحجاج تأشيرات الحج

تسليم الحجاج تأشيرات الحج

تسليم الحجاج تأشيرات الحج