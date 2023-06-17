السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج الأعلاف.. وانتهاء 90% من أعمال الإنشاءات

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مصنع إنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية بجنوب بورسعيد، لمتابعة سير الأعمال الإنشائية بالمصنع.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، عن الانتهاء من أكثر من 90% من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد، في إطار خطة التوسع في المشروعات الصناعية ببورسعيد، رافقه خلالها اللواء محمد بصلة، نائب مدير المنطقة الصناعية، ومسؤولي المصنع.

ووجّه المحافظ، بالإسراع في معدلات إنشاء المصنع، مشيرًا إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة، مؤكدًا أن محافظة بورسعيد شهدت كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلي، وتنوع الصناعات وتوفير الآلاف من فرص العمل.

وأكد المحافظ، أن المصنع يُقدم صناعة جديدة تدخل المنطقة الصناعية لأول مرة، ويوفر معدلات عالية من إنتاج سلع مهمة تسهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد.

كما أكد المحافظ، توفير الدعم للارتقاء بالعملية الصناعية جنوب بورسعيد وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلي.  

يأتي ذلك ضمن جولات محافظ بورسعيد الأسبوعية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الصناعية سواء القائمة بالفعل أو الجاري العمل في إنشائها، لتقديم كامل الدعم للمستثمرين والعاملين بالمصانع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق النهضة الصناعية على أرض بورسعيد.

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احتياجات أعمال الإنشاءات الاحتياجات الغذائية الأعمال الإنشائية التوسع في المشروعات

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