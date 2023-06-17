تركيب مشايات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمصيف بلطيم

تشهد مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطوير، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لخدمة المصطافين من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، إضافة لتركيب مشايات من الكورنيش للشاطئ تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول للشواطئ بسهولة، وذلك تحت إشراف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، وفي إطار حرص الدولة على دعم أصحاب الاحتياجات الخاصة وتوفير احتياجاتهم.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بدء تركيب وتنظيف مشايات الشواطئ الواصلة من الكورنيش للشاطئ، والتي تساعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول للشواطئ.

وسيتم تركيب مشايات في كل الشواطئ تباعًا، إضافة لتجهيز مكان مخصص لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة للاستمتاع بالشاطئ بكل سهولة.

كما جرى توفير بيتش باجي لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن للشاطئ مجانًا، كما سيتم تجهيزه بعمل مشاية تستوعب كرسي متحرك وساند من الجانبين ولافتات إرشادية للمكان.

جدير بالذكر، أنّ مدينة بلطيم تضم 6 شواطئ هي: الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.