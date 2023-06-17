السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 449 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا

القمح
القمح

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم السبت، بلغ 449 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع لموسم حصاد 2023، من خلال 42 موقعًا تخزينيًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث بلغت نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام 243 ألف فدان.

وأكد المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة لعمليات التوريد وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية و تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية ومتابعة نسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي بأي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كل العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، في ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن مديرية التموين وأجهزة المحافظة، قدمت كل سبل الرعاية لتيسير عملية توريد القمح من المزارعين والموردين، لشون وصوامع المحافظة، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية، لم تتلقى أية شكاوى من الموردين والمزارعين  حتى الآن، مؤكدًا أن موسم التوريد هذا العام يسير بصورة أكثر من جيدة، خاصةً بعد إعلان محافظ المنيا أن المحافظة حققت المستهدف توريده من القمح هذا العام ومازالت الشون والصوامع بالمحافظة تواصل استقبال توريد القمح.

المنيا توريد 449 ألف طن قمح شون وصوامع مراكز المنيا موسم توريد القمح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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