السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية عبر المنافذ

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أحكمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، سيطرتها على كافة المنافذ، للتصدى لكافة محاولات التهريب بمختلف أنواعها، وضبط العناصر الإجرامية، القائمين عليها، والهاربين.

وأسفرت جهود الإدارات العامة، التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، و22 قضية في مجال الأمن العام، و2180 مخالفة مرورية وتنفيذ 222 حكامًا قضائيًا، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

وزارة الداخلية أمن المنافذ

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ضبط 3 قضايا تزوير وهجرة غير شرعية عبر المنافذ

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