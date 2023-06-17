تقارير: زيدان مرشح للعودة إلى الريال في هذا المنصب

أفادت تقارير صحفية اليوم، أن إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز تخطط لعودة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق السابق.

صحيفة “آس” أوضحت، أن بيريز يريد استعادة شخصية زيدان حتى يكون ضمن المخطط التنظيمي للفريق في السنوات المقبلة.

وأضاف التقرير: “يعتقد بيريز أن زيدان يمكن أن يكون ممثلا مهما في المستقبل القريب، إما كمستشار، أو حتى كمدرب محتمل إذا لم تسير الأمور على ما يرام”.

وأوضح التقرير أن علاقة زيدان وبيريز تحسن كثيرًا خاصًة بعدما تقابلا في تتويج بنزيما بالكرة الذهبية.

زيدان لا يدرب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد الإسباني بنهاية موسم 2020-2021.

وارتبط اسم زيدان أكثر من مرة بالعودة إلى ريال مدريد أو تدريب باريس سان جيرمان وأخيرًا العروض من الدوري السعودي.

وتولى زين الدين زيدان منصب المدير الفني للفريق الأول لريال مدريد مرتين، الأولى كانت في يناير من عام 2016 ورحل في مايو 2018؛ ثم عاد للفريق مرة أخرى في مارس 2019 ورحل عن الفريق في 30 يونيو 2021.