السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخص إثر انقلاب سيارة على طريق قنا - نجع حمادى الصحراوى

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

أصيب شخص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا- نجع حمادي الصحراوي، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة شاب في حادث انقلاب ملاكي على طريق قنا نجع حمادي الصحراوي، وعلى الفور، دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى.

وتبيّن أن الحادث أسفر عن إصابة حسن محمد، 23 عامًا، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات ونقل المصاب إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم وتولت النيابة التحقيق.

العلاج اللازم العمليات اللواء مدير أمن قنا المصاب تحرير محضر حادث انقلاب جهات المختصة

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