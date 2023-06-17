السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنشاء 90% من مصنع الإيريسول ومستحضرات التجميل في بورسعيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع مؤمن لإنتاج البخور والعطور بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل داخل الكيانات الصناعية المختلفة بجنوب بورسعيد، يرافقه اللواء محمد بصلة، نائب مدير المنطقة الصناعية، ومحمد سعد، رئيس مجلس إدارة المصنع.

تابع محافظ بورسعيد سير العمل والإنتاج داخل مصنع العطور، وتفقد أقسام التصنيع والتعبئة والتغليف، وأشاد بالمصنع الذى يقدم منتجا يدخل للمرة الأولى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ضمن الطفرة الصناعية التى شهدتها بورسعيد مؤخرا،  وأشاد بجهود الشباب ودورهم في دفع عجلة التنمية والإنتاج بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.

وأكد المحافظ أن المصنع سيشهد تصدير أول شحنة من العطور والبخور لدولة أمريكا،  ضمن التوسعات التي يشهدها المصنع في معدلات التصدير للعديد من الدول،  والتقى محافظ بورسعيد عددًا من العاملين داخل المصنع، واطمأن على تقديم كل سبل الراحة للعمال بالمصنع، مؤكدًا دعمه المستمر للمستثمر الجاد، الذى يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد و يحقق النهضة الاقتصادية المنشودة.

وضمن الجولة، تفقد محافظ بورسعيد مصنع إنتاج الإيريسول ومستحضرات التجميل الجاري إنشاؤه بجنوب بورسعيد، مؤكدا الانتهاء من أكثر من 90% من إنشاء مصنع الإيريسول ومستحضرات التجميل و يقام على مساحة 5000 م، ويضاف لسلسلة من الكيانات الصناعية الجديدة التي تشهدها جنوب بورسعيد مؤخرا، موجها بالإسراع في معدلات العمل لسرعة افتتاح وتشغيل المصنع وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

جانب من الجولة

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الاقتصادية الانتهاء اقتصادي التعبئة التجميل

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