السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، حيث نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو ٥,٧ مليار دولار بمعدل نمو ٧٥٪.

وأوضح الوزير: إن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من ٣٥٪ في السنوات الماضية إلى نحو ٦٥٪ خلال ثلاث سنوات؛ على نحو يُعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة. 

وتابع وزير المالية، في لقائه مع ممثلي بنك «مورجان ستانلي» بلندن: إننا ملتزمون بالمسار الإيجابي المتوازن من أجل أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. 

وأضاف: إننا نستهدف بموازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي ٢,٥٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض أولى متوقع ١,٥٪؜ في العام المالي الحالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، كما نستهدف أيضًا مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي. 

واختتم الوزير: نبذل جهودًا غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات، حيث عكفنا على مدار السنوات الماضية على مساندة الشركات المصدرة، وتم صرف نحو ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» رغم كل التحديات العالمية، فضلًا عن زيادة دعم الصادرات من ٦ مليارات في موازنة العام الحالي إلى ٢٨,٥ مليار جنيه في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، على نحو يُسهم في تحقيق عائدات تصل إلى ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط.

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