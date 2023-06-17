"البحوث الإسلامية" تكثّف من وجودها بمطار القاهرة لتوعية وفود الحجاج بالمناسك

واصلت قافلة مجمع البحوث الإسلامية، التي جرى إطلاقها للتوعية بمناسك الحج في المطارات والموانئ، فعالياتها بمشاركة وعاظ وواعظات الأزهر الشريف، على مدار ٢٤ ساعة للتواصل المباشر مع جميع الوفود المتوجهة إلى بيت الله الحرام خاصة عبر مطار القاهرة الدولي.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة نظير عيّاد، أن استمرار أعضاء القافلة في التواجد داخل المطارات يحقق رسالة الأزهر التي تسعى على مرّ الأزمنة والتاريخ لتحقيق الوعي العام بين جموع الناس، بما ينعكس على دعم كل فكر مستنير ومواجهة كل فكر بعيد عن وسطية الإسلام وعظمته.

وأضاف الأمين العام أن عمل هذه القافلة لا يقتصر فقط على شرح المناسك للحجيج، وإنما يهتم برنامج القافلة بالإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذه العبادة الموسمية وما يتربط بها من مفاهيم وقضايا متنوعة تحتاج إلى تبسيط وتوضيح لها.

وأشار إلى أنه في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بتكثيف جهود التوعية والتواصل مع الحجاج يتم توزيع دليل الحج والعمرة لهم، بالإضافة إلى «بروشور» توضيحي وملخص للمناسك، فضلًا عن توفير كل سبل التواصل مع وعاظ وواعظات الأزهر في حالة وجود أى استفسارات إضافية.